شكرا لقرائتكم وكيل لاعب شباب قسنطينة الجزائري يكشف حقيقة توقيعه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال فيصل عبيد وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة لاعب نادي شباب قسنطينة أن الزمالك تقدم بعرض رسمي لإنضمامه للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة .
وأكد وكيل اللاعب الجزائري في تصريحات تلفزيونية أن أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك تواصل معي بالفعل من أجل توقيع اللاعب لكن لم يتم التوقيع رسمياً حتى هذه اللحظة .
وأضاف أن نادي الزمالك يرغب بشدة في التوقيع مع اللاعب منذ فترة ، لكن النادي الجزائري يتمسك ببقاء اللاعب داخل صفوفه .
كشف فيصل عبيد عن موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه ، موضحا أن عقد اللاعب ينتهي هذا الموسم في شهر 6 القادم ، وتواصل نادي الزمالك معي خلال الفترة الماضية لإنضمام حسين للقلعة البيضاء بداية من الموسم القادم .
وأضاف أنه من المُحتمل عقب مرور تلك الأزمة التي بسببها توققت الكرة ، سيتوصل الفريقين إلى قرار نهائي من أجل مستقبل اللاعب .
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