شكرا لقرائتكم وكيل لاعب شباب قسنطينة الجزائري يكشف حقيقة توقيعه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فيصل عبيد وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة لاعب نادي شباب قسنطينة أن الزمالك تقدم بعرض رسمي لإنضمامه للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة .

وأكد وكيل اللاعب الجزائري في تصريحات تلفزيونية أن أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك تواصل معي بالفعل من أجل توقيع اللاعب لكن لم يتم التوقيع رسمياً حتى هذه اللحظة .

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وأضاف أن نادي الزمالك يرغب بشدة في التوقيع مع اللاعب منذ فترة ، لكن النادي الجزائري يتمسك ببقاء اللاعب داخل صفوفه .