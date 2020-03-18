شكرا لقرائتكم عمار حمدي: شوقي غريب نصحني بأن أمشي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدي لاعب الأهلي والمٌعار لطلائع الجيش أن نصيحة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كانت سبباً رئيسياً في رحيلي.

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وأكد عمار في تصريحات تلفزيونية أن شوقي غريب طالبني بالرحيل عن الأهلي من أجل المشاركة في الدوري لمواصلة مشوار التواجد في المنتخب ببطولة أولمبياد طوكيو .

وأكمل أنه تحدث مع فايلر المدير الفني من أجل السماح له بالخروج للحصول على فرصة للتواجد أكثر في المباريات الفترة القادمة والعودة للأهلي أساسياً.