شكرا لقرائتكم عمار حمدي: شوقي غريب نصحني بأن أمشي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمار حمدي لاعب الأهلي والمٌعار لطلائع الجيش أن نصيحة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كانت سبباً رئيسياً في رحيلي.
وأكد عمار في تصريحات تلفزيونية أن شوقي غريب طالبني بالرحيل عن الأهلي من أجل المشاركة في الدوري لمواصلة مشوار التواجد في المنتخب ببطولة أولمبياد طوكيو .
وأكمل أنه تحدث مع فايلر المدير الفني من أجل السماح له بالخروج للحصول على فرصة للتواجد أكثر في المباريات الفترة القادمة والعودة للأهلي أساسياً.
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