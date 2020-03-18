شكرا لقرائتكم تأجيل "يورو 2020" وتعليق دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعليق منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.
وقال (يويفا) إن البطولة، التي سينافس فيها 24 منتخبا وكانت مقررة في 12 دولة عبر القارة من 12 يونيو إلى 12 يوليو هذا العام، ستقام الآن في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.
وأضاف: تم تأجيل جميع مسابقات ومباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما في ذلك المباريات الودية للأندية والمنتخبات الوطنية للرجال والنساء حتى إشعار آخر، على أن يتم تشكيل فريق عمل بمشاركة الاتحادات وممثلي الأندية لدراسة الحلول التي ستسمح بإكمال الموسم الحالي.
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