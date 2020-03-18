يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لاعب من بطل "سيري آ" مصاب بفيروس "كوفيد-19" بعد دانييلي روغاني.

وقال يوفنتوس في بيان "خضع بليز ماتويدي لفحوص طبية جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا +كوفيد-19+"، مضيفا "اللاعب، ومنذ الأربعاء 11 آذار/مارس، في عزلة منزلية طوعية. وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض".

ويحتفل ماتويدي الشهر المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدد مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2021 بعدما شارك هذا الموسم في 31 مباراة.

ولحق ماتويدي بزميله روغاني الذي أصبح الأربعاء أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد ضحاياه في العالم الى نحو 7500 شخص حتى الثلاثاء، ما أدى الى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.

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وكان سمبدوريا أكثر المتضررين من الفيروس لجهة عدد الإصابات التي وصلت الى سبعة لاعبين هم مانولو غابياديني والمدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنتونيو لا غومينا، لاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، لاعب الوسط فابيو ديباولي والمدافع البولندي بارتوش بيريشينسكي، وطبيب الفريق أميديو بالداري.

وانضم فيورنتينا الى يوفنتوس وسمبدوريا باصابة المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا، إضافة الى عضوين في الطاقم الطبي.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت إيطاليا تسجيل 2503 وفيات و31,506 إصابات بالفيروس.

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