مصير الكابتن حسام حسن من عروض القطبين

قام رئيس نادي سموحة الأستاذ فرج عامر بالكشف عن مصير مهاجم الفريق الكروي الأول اللاعب حسام حسن مع النادي السكندري خلال الأيام الآتية، حيث أكد عامر في مداخلته مع برنامج البريمو المذاع على قناة تين مع الإعلامي محمد فاروق أنه لا يتم إنشاء عروض لحسام حسن على أرض مصر نهائياً خلال هذه الفترة.

وأكد على خبر أن هناك لاعبين حاليين يمتلكون الكثير من العروض من أخر الرحيل خلال فترة الانتقادات الصيفية الآتية وأكد على أنه هناك الكثير من العروض المميزة للكثير من اللاعبين ولكن سيقوم حمادة صدقي بتحديد هذه المعلومات خلال الفترة الآتية وأكد على خبر أن إلغاء الدوري سيؤدي إلى الكثير من الخسائر.