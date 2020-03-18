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تعليق المباريات في المكسيك بسبب فيروس الكورونا

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تم إطلاق بيان يشمل على أن رابطة الدوري قامت بالتشاور مع وزارة الصحة في المكسيك من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا وكانت هذه الإجراءات تشمل حظر أي مواجهة بين اللاعبين في كل الدوريات أياً كان درجاتها من أجل الوقاية من انتشار فيروس الكورونا.

فقامت رابطة الدوري المكسيكي بالإعلان عن أن جميع مباريات الدرجة الأولى والدرجة الثانية ودوري السيدات ستتوقف لحين ظهور أي إشعار أو خبر أخر حول فيروس الكورونا وذلك من أجل الحد من الإصابة وانتشار فيروس الكورونا بين اللاعبين والجماهير، فعلى الجميع أن يكونوا حذرين من أن ينتشر هذا الوباء أكثر من ذلك لذلك يجب تجنبه وتطبيق كافة الإجراءات.

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