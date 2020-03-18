اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا.

الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا

تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء كل من محمود كهربا وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الأهلى الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الفريق الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبين على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.

اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل لهذا السبب

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسابقة الدورى العام لن يتم استئنافها أول أبريل عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة.