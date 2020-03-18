7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020، فى مقدمتها اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل.
الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا
تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء كل من محمود كهربا وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الأهلى الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الفريق الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبين على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.
اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل لهذا السبب
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسابقة الدورى العام لن يتم استئنافها أول أبريل عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
اتحاد الكرة يمنع الأندية من استئناف التدريبات قبل انتهاء فترة تعليق النشاط
حذرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جميع الأندية من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية قبل انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء والمقدرة بـ15 يوما، وتحديدا من الاثنين الماضى حتى أول أبريل المقبل.
الأهلى يخصم غرامة خناقة بادجى ورمضان صبحى من راتب مارس
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى خصم غرامة المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى والسنغالى أليو بادجى من راتب شهر مارس الجارى، حيث أكد عبد الحفيظ أنه وقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى بسبب المشادة القوية التى نشبت بينهما فى مران الفريق أمس.
المنتخب الأولمبي يواجه البرازيل والأرجنتين وديًا في يونيو
اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي على خوض وديتين في شهر يونيو المقبل أمام منتخبي البرازيل والأرجنتين بعد أن كان المنتخبان سيواجهان الفراعنة خلال شهر مارس الجاري بالإمارات أو مصر قبل أن يتم الغاء المباراتين بالإمارات أولا بسبب انتشار فيروس كورونا ثم رفض إقامتها بمصر بعد قرار الدولة بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين أيضًا.
الزمالك يُجدد عقد حازم إمام لتأمين الجبهة اليمنى خلال الفترة الحالية
قرر مسئولو الزمالك، تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري لذا يحق له التوقيع لأي ناد، بشكل حر، إلا أن اللاعب فضل عدم التوقيع لأي نادٍ إلا بعد العودة إلى مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة التي يشرف عليها أمير مرتضى منصور، خاصة لكونه أحد أبناء النادى الأبيض ويرغب في البقاء داخل قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حال وجود رغبة من إدارة النادى والجهاز الفني بشأن تلك المسألة خاصة إنه تم إرجاء الموقف النهائي له داخل نادى الزمالك، لارتباط وانشغاله بمجموعة من المنافسات المتتالية في مختلف البطولات هذا الموسم.
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