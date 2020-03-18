شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينضم لتحدي المناديل ونجله يتدخل لينهي مهاراته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك، على المشاركة في تحدي المناديل، الذي بدأه عدد كبير من نجوم كرة القدم، لمواجهة حالة الملل التي يعاني منها الكثيرين بسبب توقف النشاط الكروي داخل مصر، نتيجة الاجراء الاحترازي الذي اتخذته الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر لاعب نادي الزمالك، مقطع فيديو له وهو يقوم بالمشاركة في تحدي المناديل، بعد غسيل يده بغسول الايدي لتطهيرها، وسرعان ما شاركه نجله في مقطع الفيديو لينهي استعراضه لمهاراته بتدخله على بكرة المناديل لإسقاطها ارضاً.

وعلى سياق آخر، قرر مسئولو الزمالك، تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري لذا يحق له التوقيع لأي ناد، بشكل حر، إلا أن اللاعب فضل عدم التوقيع لأي نادٍ إلا بعد العودة إلى مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة التي يشرف عليها أمير مرتضى منصور، خاصة لكونه أحد أبناء النادى الأبيض ويرغب في البقاء داخل قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حال وجود رغبة من إدارة النادى والجهاز الفني بشأن تلك المسألة خاصة إنه تم إرجاء الموقف النهائي له داخل نادى الزمالك، لارتباط وانشغاله بمجموعة من المنافسات المتتالية في مختلف البطولات هذا الموسم.

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جانب من التحدى

ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لـ"الخليج 365"، إن حازم إمام من اللاعبين الرجال بالفريق والملتزمين ودوره لا غنى سواء على الجانب الفني في الملعب أو خارجه في لم شمل اللاعبين وإنه أكد ذلك الأمر من قبل في جلسة مع اللاعبين قبل السفر لخوض السوبر الإفريقى الذى توج الفريق على حساب الترجى التونسى وقام بتحفيزه وأكد له إنه سيجدد عقده وعليه ألا يلتفت لأي أمر وعليه التركيز فقط مع الفريق وهو ما قام بتنفيذه حازم إمام وتألق في قيادة الجبهة اليمنى للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على حازم إمام، قائد الفريق، والتزامه الكبير في الفترة الأخيرة وقال:"حازم أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي.. ووقلبه أبيض ومتسامح وشخصيته قريبة لشخصية مرتضى منصور رئيس النادي، فقد يكون سريع الصعب ولكنه سريع النسيان والتسامح في نفس الوقت"، أن حازم إمام دايماً ما يفضل مصلحة الفريق على نفسه، وتحمل كثيراً في فترة ولاية جروس، ولم يثير أي أزمة على مدار السنوات الماضية، ولا بد أن يأخذ حقه من الإشادة بعدما ساهم مع زملائه في التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وكذلك السوبر المحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، ليضرب الأبيض موعداً مع الرجاء المغربى، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الفريق المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.