اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020

أبلغ مسئولو الأهلي محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبى بعودته للفريق بمجرد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت مع الفريق طوال الموسم الجاري.

طالب السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى الجميع بالاستماع لطرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة بالفيديو طالب خلالها كل متابعيه بالجلوس فى المنازل فهو السبيل الوحيد للأمان على حد وصفه.

الأهلى يؤمن الجبهة اليمنى بالتجديد لفتحى وضم بكار وضعت لجنة التخطيط بالأهلي العديد من التوصيات الخاصة بمستقبل الفريق في الموسم الجديد، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بمحمود الخطيب رئيس النادي، وكان على رأس المناقشات سبل تدعيم الفريق بالشكل اللائق في الموسم الجديد. Advertisements

الأهلى يخصم غرامة خناقة بادجى ورمضان صبحى من راتب مارس

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى خصم غرامة المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى والسنغالى أليو بادجى من راتب شهر مارس الجارى، حيث أكد عبد الحفيظ أنه وقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى بسبب المشادة القوية التى نشبت بينهما فى مران الفريق أمس.

الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا