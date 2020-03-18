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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
الأهلي يُقرر عودة محمد شريف بعد انتهاء إعارته لإنبي
أبلغ مسئولو الأهلي محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبى بعودته للفريق بمجرد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت مع الفريق طوال الموسم الجاري.
طالب السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى الجميع بالاستماع لطرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة بالفيديو طالب خلالها كل متابعيه بالجلوس فى المنازل فهو السبيل الوحيد للأمان على حد وصفه.
وضعت لجنة التخطيط بالأهلي العديد من التوصيات الخاصة بمستقبل الفريق في الموسم الجديد، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بمحمود الخطيب رئيس النادي، وكان على رأس المناقشات سبل تدعيم الفريق بالشكل اللائق في الموسم الجديد.
الأهلى يخصم غرامة خناقة بادجى ورمضان صبحى من راتب مارس
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى خصم غرامة المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى والسنغالى أليو بادجى من راتب شهر مارس الجارى، حيث أكد عبد الحفيظ أنه وقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى بسبب المشادة القوية التى نشبت بينهما فى مران الفريق أمس.
الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا
تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء كل من محمود كهربا وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الأهلى الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الفريق الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبين على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.
اضطر كريم نيدفيد لاعب الأهلى لتأجيل سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على الجراحة التى أجراها مؤخراً، بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، فقد سبق وحدد اللاعب الأول من أبريل المقبل موعداً للسفر إلى ألمانيا لمتابعة الجراحة الثالثة التى أجراها مؤخراً فى الركبة، لكنه اضطر لتأجيل السفر بسبب أزمة "كورونا"، حيث سيسُافر اللاعب أواخر أبريل المقبل أو فى مايو حسبما يُحدد مع الطبيب المُعالج له.
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