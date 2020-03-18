شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رمضان صبحى برفقة إكرامى فى التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبي الأهلي على أداء تدريبات لياقة بدنية داخل المنزل، من أجل الحفاظ على لياقتهما البدنية، وعدم التأثر سلبا من فترة توقف النشاط الرياضي ، والذي يأتي ضمن التدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

ونشر إكرامي الفيديو عبر "الاستوري" الخاص به على انستجرام، وعلق عليه "فيروس كورونا.. لا تفزع".

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى خصم غرامة المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى والسنغالى أليو بادجى من راتب شهر مارس الجارى، حيث أكد عبد الحفيظ أنه وقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى بسبب المشادة القوية التى نشبت بينهما فى مران الفريق أمس. ودخل رمضان وبادجى فى مشادة قوية خلال مران الأمس وتحديدا فى التقسيمة التى خاضها الفريق أمس الأمر الذى جعل مدير الكرة يوقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى من راتب شهر مارس الذى سيتم صرفه خلال أيام. Advertisements ويحصل الأهلى على راحة من التدريبات ابتداء من اليوم الثلاثاء؛ ولمدة ستة أيام عقب تجميد النشاط الرياضى فى مصر لمدة أسبوعين كإجراء احترازى بسبب فيروس كورون. وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات، جاء قرار إدارة النادى تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلى، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى. كانت الإدارة التنفيذية بالنادى قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة فى كل أرجاء النادى، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين، وبدأ الأهلى خطوات التصدى لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان "فيروس كورونا وطرق الوقاية". وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادى، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج، ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادى. وتهيب إدارة الأهلى بأعضاء النادى والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلى المجتمعى فى مواجهة مثل تلك الأزمات.

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