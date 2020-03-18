شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يمد إجازة المقاولون حتى 20 مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة اللاعبين حتى يوم 20 مارس الجاري، في ظل عدم انتظام الأوضاع بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا العالمي والذي توقف على أثره النشاط الرياضي في مصر.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الخميس بعد الراحة التي حصلوا عليها، منذ قرار رئاسة الوزراء بإيقاف النشاط الرياضي مؤقتا ولمدة 14 يومًا، السبت الماضي.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.