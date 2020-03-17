تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

قرر الأتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، وبعد الإجتماع العاجل الذي تم إنعقاده ظهر اليوم تأجيل يورو 2020 إلي عام صيف 2021، وفقًا لما ذكره الأتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر".



ووفقاً للأتحاد الأوروبي لكرة القدم فقد قرر تأجيل منافسة يورو 2020 للصيف المقبل ليصبح مسماه الرسمي يورو 2021، علب أن تقام خلال الفترة 11 يونيو إلي 11 يوليو من العام المقبل في 12 مدينة أوروبية.

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وكانت العديد من الصحف العالمية و المواقع الرياضية، وأعلنت تأجيل البطولة للصيف المقبل، وذلك خلال الإجتماع المقام حاليا في مدينة نيون السويسرية والذي بدأ سلسلة إجتماعات لبحث إستكمال مسابقته للأندية (دوري الأبطال ويوروباليج)و مصير نهائيات يورو 2020.

ويعقد أيضا إجتماعاً مساء اليوم عبر تقنية الإتصال الفيديو "video conference" لمناقشة مستقبل كرة القدم الأوروبية، خاصة بعد التطورات المتلاحقة بشأن فيروس كورونا الذي ضرب القارة العجوز بعنف شديد خلال الأسابيع الماضية.

ومن المنتظر أن يحسم الأتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة السلوفيني ألكسندر سيفرين، خلال الإجتماع مع ممثلي 55 دولة مصير مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "coved 19".

هناك إحتمالات كثيرة بشأن تلك البطولتين بإن نخوض مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور أو إيقاف البطولتين لإجل غير مسمي، وقد يجري لعبها عندما تهدأ الأمور قليلاً ويجري السيطرة علي الوضع، ولكن بنسبه كبيرة ستلعب المباريات بدون جمهور عند عودته مرة أخري.