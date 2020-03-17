شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إسبانيول يعلن ظهور 6 إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إسبانيول الإسباني اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر، في بيان رسمي، ظهور 6 حالات مصابة بفيروس كورونا.
وأوضح النادي الكتالوني، إن هناك 6 حالات في صفوفه بين لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني لكنه لم يفصح عن أسماء المصابين.
وأوضح نادي إسبانيول، أن بعد خضوعهم للفحص، ظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا ولكن جميعهم لديهم أعراض خفيفة وسيلتزمون بالتوصيات الطبية.
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