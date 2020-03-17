تير شتيغن يريد البقاء في برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني يرغب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.
وینتھي عقد الحارس الألماني مع برشلونة في صيف 2022، وتعد استمراريته أولویة بالنسبة للنادي الكتالوني.
وأضافت هذه المصادر أن المحادثات بين برشلونة تير شتيغن لتجدید العقد على المسار الصحیح، وان النادي الكتالوني یرید أن یكون العقد الجدید ممتد حتى عام 2025، عندما یصل الحارس الألماني لعمر 33 عامًا، مؤكدة ان الحارس يريد الاستمرار في برشلونة، فهو يشعر بالراحة في كتالونيا تمامًا مثل عائلته التي تكیفت بشكل مثالي مع الحیاة في برشلونة.
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