- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان:لا ألقي باللوم على لاعب أو اثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
نشرت صحيفة اس الاسبانية بعضا من المقاطع التي تحدث فيها مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في الكتاب الجديد للكاتب والصحفي الفرنسي فريد هيرميل الذي يحمل اسم زيدان
وتحدث زيدان في الكتاب قائلا:" لدي خبرة 17 أو 18 عاما في غرفة خلع الملابس، وأعرف كيف تدارالأمور، ولكن لست من النوع الذي يتباهى أمام اللاعبين، أريد فقط ان يفهموا ما يتعين عليهم القيام به".
وأضاف المدرب الفرنسي: "لن أقوم بتغيير أسلوبي لمُجرد أنّ هناك ثلاث أو أربع نتائج سيئة، أو لأن وضعنا كان صعبا في بعض الأحيان، هذه هي الطريقة التي سأدافع بها عن اللاعبين حتى النهاية".
وتكلم زيدان عن علاقته مع اللاعبين: "لا ألقي باللوم على لاعب أو اثنين، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ولا أقول أنت السبب في ذلك وهذه الأشياء، نحن جميعا في نفس القارب"
وأتم كلامه :"لن أغير كل شيء إذا لم تكن الأمور على ما يرام في بعض المناسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان:لا ألقي باللوم على لاعب أو اثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.