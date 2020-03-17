زيدان:لا ألقي باللوم على لاعب أو اثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

نشرت صحيفة اس الاسبانية بعضا من المقاطع التي تحدث فيها مدرب ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ في الكتاب الجديد للكاتب والصحفي الفرنسي ​فريد هيرميل​ الذي يحمل اسم زيدان



وتحدث زيدان في الكتاب قائلا:" لدي خبرة 17 أو 18 عاما في غرفة خلع الملابس، وأعرف كيف تدارالأمور، ولكن لست من النوع الذي يتباهى أمام اللاعبين، أريد فقط ان يفهموا ما يتعين عليهم القيام به".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "لن أقوم بتغيير أسلوبي لمُجرد أنّ هناك ثلاث أو أربع نتائج سيئة، أو لأن وضعنا كان صعبا في بعض الأحيان، هذه هي الطريقة التي سأدافع بها عن اللاعبين حتى النهاية".

وتكلم زيدان عن علاقته مع اللاعبين: "لا ألقي باللوم على لاعب أو اثنين، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ولا أقول أنت السبب في ذلك وهذه الأشياء، نحن جميعا في نفس القارب"

وأتم كلامه :"لن أغير كل شيء إذا لم تكن الأمور على ما يرام في بعض المناسبات".