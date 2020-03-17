شارك وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، في حملة التوعية للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بكورونا المستجد مطالبا المواطنين بالبقاء في المنزل وتجنب السلام. ونشر جمعة فيديو على صفحته الشخصية تويتر عن الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من الإصابة وعلق قائلا :"أتمنى من كل الناس ان تهتم بصحتها وصحه المحيطين بيهم للوقايه من فيروس كورنا القاتل .... أهميه غسيل اليدين بطريقه جيده والالتزام بالمنازل وعدم التواجد في تجمعات وتجنب السلام باليد، ربنا يحفظنا جميعا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل ويشارك في حملة التوعية ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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