شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يدشن فيديو بمشاركة نجوم اللعبة للتوعية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشّن نجوم ومسئولو كرة السلة فيديو كحملة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد ويظهر فى الفيديو عدد من مسئولى اللعبة وكذلك لاعبى ولاعبات السلة، ويشارك فى الفيديو كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة وعمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد السلة وعضو مجلس الإدارة و دينا عمرو كابتن النادي الأهلي ومودي الجارحي كابتن النادي الأهلي ومصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك وفريدة وائل كابتن لاعبة نادي هليوبولس وأحمد منير كابتن نادي سبورتنج وفريدة مسعد كابت منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة وعاصم مرعي المحترف المصري بصفوف بروس بامبيرج الألماني وعمرو الجندي كابتن نادي الجزيرة ودكتور رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة و هاجر عامر كابتن نادي سبورتنج وعلي هاشم المدير الفني لمنتخب مصر ناشئات تحت 17 سنة و احمد الصباغ كابتن نادي الاتحاد السكندري و مروان سرحان كابتن نادي سموحة و مؤمن طارق خيري كابتن منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة و رضوى سالم كابتن نادي الجزيرة و ريم اسامة كابتن نادي سموحة.

ويقوم المشاركون في الفيديو بتوعية المصريين ببعض التعليمات لتجنب الفيروس منها عدم الخروج من المنزل و تنفيذ تعليمات بيانات مجلس الوزراء والجهات المعنية الرسمية و هدم السلام بالآيدى والطريقة المثالية لغسل اليدين وغيرها من التعليمات ..كان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة شارك فى تحدى الايدى النظيفة ضمن حملة التوعية ضد فيروس كورونا.