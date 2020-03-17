شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أحمد شوبير لنجله "أوفا" في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي الرياضى أحمد شوبير، على تهنئة نجله مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى الصاعد إلى الفريق الأول مؤخرًا، بعيد ميلاده الـ 20، ونشر صورة لهما عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلاً: "الوحيد الذي أتمنى أن يتخطى مسيرتي ويكون الأفضل، كل عام وأنت بخير يا مصطفي وعيد ميلاد سعيد ودائمًا تحقق ما تتمناه".

ويحتفل، اليوم الثلاثاء، مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى الصاعد إلى الفريق الأول مؤخراً، ونجل أحمد شوبير نجم القلعة الحمراء السابق ومنتخب مصر، بعيد ميلاده رقم 20، حيث ولد الحارس الشاب فى 17 مارس عام 2000، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.

على درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل تفوق محمد الشناوى الحارس الأساسى حالياً للنادى الأهلى، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.