شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يشارك في تحدي "البقاء بالمنزل" ويدعو جدو وحجازي وتريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدير الكرة حاليًا بفريق الجونة، في تحدي "ابقى في المنزل"، ونشر الكابيتانو فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال قيامه بفاصل استعراضي لمهاراته الكروية بعد استخدام مطهر اليدين، وقال حسام غالي: قبلت التحدي من مصطفى شوبير وأتحدى أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد ناجي جدو.

وانطلق تحدي البقاء في المنزل من جانب عدد من نجوم الكرة، وذلك لحث الجماهير على التزام منازلهم في الفترة الحالية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي، ومنح الدولة الفرصة في محاصرته ومنع انتشاره على نطاق أوسع.

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر بداية الأسبوع الجاري، بقرار من رئاسة الوزراء، وذلك للحد من فرص انتشار العدوى بين اللاعبين أو المشجعين.

واستجاب محمد هانى لاعب الأهلى لتحدي رمضان صبحى زميله بالفريق بعدما قام بنشر صور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر واستعرض هاني خلال فيديو مهاراته مستبدلاً الكرة بـ"بكرة مناديل" في ظل توقف النشاط الرياضي بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا محمد هانى كلاً من أحمد فتحى وأيمن أشرف والمالى اليو ديانج لقبول التحدي.

وكان طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الاولمبي والمقاولون قد تحدى كلاً من، رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، وأحمد فتوح، وأسامة جلال مدافع إنبي في مواصلة استعراض المهارات، ونشر رمضان صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث استخدم معقم اليدين أولاً ثم أمسك ببكرة المناديل وقام بفاصل استعراضي لمهاراته، وعلق صبحي: "أتحدى شريف إكرامي في "تحدي أبقى في المنزل".

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من جانبه، منح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق الأمس، الاثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل.

ويبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الإجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجبارى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبى على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلى مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.