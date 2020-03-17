حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا. الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل لهذا السبب اتحاد الكرة يمنع الأندية من استئناف التدريبات قبل انتهاء فترة تعليق النشاط الأهلى يخصم غرامة خناقة بادجى ورمضان صبحى من راتب مارس المنتخب الأولمبي يواجه البرازيل والأرجنتين وديًا في يونيو Advertisements الزمالك يُجدد عقد حازم إمام لتأمين الجبهة اليمنى خلال الفترة الحالية سعد سمير يعود إلى ألمانيا 10 مايو لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية الأهلى يؤمن الجبهة اليمنى بالتجديد لفتحى وضم بكار

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