شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف تفاصيل رحلة باهر المحمدي العلاجية في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادي الإسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدي قائد الفريق إلى ألمانيا، حيث قال الموقع الرسمي للنادي: "طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى منذ أيام السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكافة المصاريف".

وكان باهر المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرًا بمسابقة الدورى بعد إنقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى .

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يأتى ذلك فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.. وكان الفريق سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.