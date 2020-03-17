شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي من مطار ألمانيا: شكرًا يا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر باهر المحمدي كابتن الإسماعيلي صورة لقدمه أثناء وجوده في مطار ألمانيا حيث يستعد لمغادرة ألمانيا بعد انتهاء رحلته العلاجية هناك، وعلق قائلاً: "شكرا يا الله لأنك تعلم ما لا أحد يعلمه عني.. الحمد لله"، حيث أكد الخبير الألماني معايير المعالج للاعب أنه لا يحتاج لإجراء جراحة وإنما يحتاج لجلسات تقوية فقط.

ونشر الموقع الرسمي للاسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدي إلى ألمانيا، قائلاً: "طالب باهر المحمدى قائد ومدافع الإسماعيلى منذ أيام بالسفر لألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمز ق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكل المصاريف، وكان المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرًا بمسابقة الدورى بعد إنقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور.

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ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه اجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى. يأتى ذلك ، فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد. وكان الفريق سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.