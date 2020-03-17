مدرب منتخب مصر: ابقوا في منازلكم حتى نتخطى "محنة" كورونا بسلام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر الشفاء للجميع بعد انتشار فيروس كورونا، وتخطى هذه المنحة الصعبة، وقال مصطفى في فيديو بثه عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أتمنى من الجميع البقاء فى المنزل والالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى".

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة على تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري ومعسكر للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في حالة استمرار إيقاف النشاط المحلي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد للفيروس في الملاعب المصرية وبالتالي سيتم السماح للجهازين الفني للمنتخب الأول والأولمبي بالتجمع لعدة أيام باللاعبين خاصة أن الأول يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون بينما يستعد المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها حتي الآن فى 24 يوليو المقبل وسيتم تحديد الموعد النهائي عقب اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية غدًا الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، والتي كان محددًا لهما بين 25 إلى 31 من مارس الجاري.

وجاء القرار الصادر من لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي، بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".. وكان من المفترض أن يخوض منتخب مصر مباراتيه ضمن الجولتين أمام توجو ذهابا بالقاهرة في 26 مارس الجاري بالجولة الثالثة، على أن تقام مباراة العودة بالجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته بتوجو ، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن المواعيد الجديدة للجولتين في وقت لاحق.