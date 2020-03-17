شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال معلقا على قرارات الحكومة لمكافحة كورونا: كلها فى صالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم المصرى على غزال، لاعب المنتخب المصرى المحترف فى صفوف فريق لاريسا اليونانى، على قرارات الحكومة المصرية بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أنها هذه القرارات فى صالح المواطن.

وكتب غزال، عبر حسابه على تويتر: "قرارات كلها فى صالح المواطن، ولكن لا جدوى لها إذا لم يستجيب، اقعدوا فى بيوتكم".

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة سجلت بيان اليوم بإصابة 30 شخصاً بفيروس كورونا، مؤكداً أن هناك 7 حالات مصابة بفيروس كورونا فى مستشفيات العزل حالتهم متوسطة واثنين حالتهم غير مستقرة، مضيفا أن مستشفيات العزل المستخدمة حاليا فى محافظة مرسى مطروح، وبالإسماعيلية والأقصر والإسكندرية.

وأضاف مجاهد، أن الحالات الجديدة 30 حالة ليصل إجمالى الحالات المصابة إلى 196 مصابا، 34 من إيجابية منهم 26 حالة خرجوا من مستشفيات العزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.