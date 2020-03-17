سوبر كورة.. "فيفا" يوجه صدمة قاسية للأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ناديي الأهلي والزمالك بعد اقتراب أي منهما من نيل لقب أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية بعد بلوغهما الى دور نصف نهائي البطولة القارية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021، بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أمريكا إلى العام المقبل.

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واكد إنفانتينو في بيان إن "فيفا" سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو غدًا الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقاً، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.