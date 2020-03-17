شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تبحث تطوير وتوسيع قاعدة الكرة النسائية في جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الجلسة مناقشة آخر المستجدات بشأن إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية حيث تمت مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر وتم الحصول علي موافقة 12 محافظة على الاشتراك وجارٍ الحصول على موافقات باقي المحافظات ومن المنتظر أن يصل عدد المشاركين إلى 60 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتم الاستقرار على منافسات دوري مراكز الشباب في الكرة الخماسية من أعمار سنية من 12 سنة حتى 16 سنة.
وقالت عبد الحق إنها حريصة علي إقامة دوري مراكز الشباب من أجل إنشاء قاعدة للعبة واكتشاف المواهب المتميزة للأندية ومن ثم للمنتخبات للارتقاء بمستوي اللعبة كما أكدت علي خالص دعائها لله بأن يحفظ مصر من هذا الوباء الذي يجتاح العالم وزواله من أجل استئناف النشاط الرياضي في أسرع وقت.
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