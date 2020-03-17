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سحر عبد الحق تبحث تطوير وتوسيع قاعدة الكرة النسائية في جلسة خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المُكلّفة بإدارة اتحاد الكرة جلسة مع محمد غريب مدير دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة في حضور الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية  وتأتي الجلسة في إطار سعي الدكتورة سحر عبد الحق نحو تطوير وتوسيع قاعدة المشاركة وانتشار كرة القدم النسائية.

 

وشهدت الجلسة مناقشة آخر المستجدات بشأن إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية حيث تمت مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر وتم الحصول علي موافقة 12 محافظة على الاشتراك وجارٍ الحصول على موافقات باقي المحافظات ومن المنتظر أن يصل عدد المشاركين إلى 60 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتم الاستقرار على منافسات دوري مراكز الشباب في الكرة الخماسية من أعمار سنية من 12 سنة حتى 16 سنة.

 

وقالت عبد الحق إنها حريصة علي إقامة دوري مراكز الشباب من أجل إنشاء قاعدة للعبة واكتشاف المواهب المتميزة للأندية ومن ثم للمنتخبات للارتقاء بمستوي اللعبة كما أكدت علي خالص دعائها لله بأن يحفظ مصر من هذا الوباء الذي يجتاح العالم وزواله من أجل استئناف النشاط الرياضي في أسرع وقت.

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