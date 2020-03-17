شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى الذكرى الـ30 لرحيل "شيخ المعلقين" محمد لطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الموقع الرسمى لنادي الزمالك الذكرى الـ30 لوفاة محمد لطيف "شيخ المعلقين العرب" ونجم نادي الزمالك الأسبق، وولد لطيف في 23 أكتوبر لعام 1909 ولعب لنادي الزمالك وانضم لمنتخب مصر عام 1932 وكان من اللاعبين المشاركين في أول مشاركة للمنتخب المصري ببطولة كأس العالم عام 1934 بإيطاليا.

ويعد لطيف أول من خاض تجربة الاحتراف وبالتحديد في فريق رينجرز الاسكتلندي، أثناء دراسته التربية الرياضية منتصف الثلاثينيات، وأعلن اعتزال الكرة عام 1945 وكانت آخر مبارياته مع منتخب الجيش المصري أمام فريق ألوندرز، ثم عمل في مجال التحكيم حتى حصل على الشارة الدولية وأدار العديد من المباريات الدولية، ثم عمل مدربًا مساعدًا لمستر كين المدير الفني لمنتخب مصر عام 1948، وهو العام الذي شهد اتجاهه لمجال التعليق وأثبت نجاحًا باهرًا حتى توفي في 17 مارس عام 1990.

يذكر أن لطيف امتاز بصوته المعروف وتعليقاته الرائعة التى ظلت عالقة فى الأذهان حتى الآن، كما أنه صاحب مدرسة مميزة فى التعليق بخلاف تألقه كلاعب فى صفوف الزمالك والمنتخب الوطنى، وعن تاريخ لطيف كلاعب فقد سجل أول أهدافه بالزمالك في مرمى الأهلي خلال مباراة ودية بين الفريقين ، لعب لمنتخب مصر عام 1932 وكان ضمن منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العالم الثانية عام 1934 بإيطاليا. واحترف الكرة بفريق رينجرز أقوى الأندية الإسكتلندية أثناء دراسته التربية الرياضية في منتصف الثلاثينيات. اعتزل الكرة عام 1945 وكانت آخر مبارياته مع منتخب الجيش المصري أمام فريق ألوندرز.

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كما عمل محمد لطيف حكم حتى حصل على الشارة الدولية وأدار العديد من المباريات الدولية. وهو أول من أدخل التعليق على كرة القدم بالتليفزيون وكان مراقب عام البرامج الرياضية بالتليفزيون على مدى 16 عام. أذاع مباريات كأس العالم منذ عام 1964

زادت شهرته عندما اتجه عام 1948 إلى مجال التعليق على المباريات وظل مع الميكروفون حتى وافته المنية في 17 مارس 1990 وكان يلقب بشيخ المعلقين، وتميز محمد لطيف بأسلوب مميز خاص به في التعليق على مباريات كرة القدم وكان تعليقه من الأهمية بمكان خاصة في مباريات فريقي الزمالك والأهلي.

وبلغ حدًّا من الشهرة إلى حد استضافته في الأفلام المصرية في شخصية المعلق الرياضي على مباريات كرة القدم ولعل من أبرز تلك الأفلام هو فيلم غريب في بيتي بطولة سعاد حسني ونور الشريف ، وفيلم في الصيف لازم نحب بطولة صلاح ذو الفقار وسمير غانم.