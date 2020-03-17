شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هانى يستجيب لتحدى "المنديل" من رمضان صبحى ويدعو أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب محمد هانى لاعب الأهلى لتحدي رمضان صبحى زميله بالفريق بعدما قام بنشر صور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر واستعرض هاني خلال فيديو مهاراته مستبدلاً الكرة بـ"بكرة مناديل" في ظل توقف النشاط الرياضي بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا محمد هانى كلاً من أحمد فتحى وأيمن أشرف والمالى اليو ديانج لقبول التحدي.

وكان طاهر قد تحدى كلاً من، رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، وأحمد فتوح، وأسامة جلال مدافع إنبي في مواصلة استعراض المهارات، ونشر رمضان صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث استخدم معقم اليدين أولاً ثم أمسك ببكرة المناديل وقام بفاصل استعراضي لمهاراته، وعلق صبحي: "أتحدى شريف إكرامي في "تحدي أبقى في المنزل".