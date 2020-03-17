شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم شباب المتطوعين بسياراتهم لإنقاذ العالقين جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الثلاثاء، بتكريم الشباب المتطوعين بسياراتهم الدفع الرباعي لإنقاذ العالقين جراء السيول التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، وخلال الاجتماع وجه وزير الرياضة الشكر لهؤلاء الشباب، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بهؤلاء الشباب ووصفهم بالنموذج الإيجابي.

وجاء تكريمهم تقديرًا لجهودهم البناءة في مساعدة المتضررين من سوء الأحوال الجوية، ووعد صبحي بتقديم كل أنواع الدعم لهم مؤكدًا أنهم سيكونوا ضمن شباب المتطوعين بالوزارة، مُشيراً إلي أن الوزارة دائما ما تسعى لرعاية الشباب في مختلف المجالات.

يذكر أن هناك مجموعة من الشباب أصحاب سيارات الدفع الرباعي قاموا بمبادرة لعرض المساعدة بدون مقابل لإنقاذ المواطنين الذين قد تأثرت سياراتهم من السيول وسوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.





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وزير الرياضة يكرم شباب (3)



وزير الرياضة يكرم شباب (4)



وزير الرياضة يكرم شباب (5)







