شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب رمضان صبحى عن أولمبياد طوكيو حال تأجيلها عامًا بسبب السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مصير دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 سواء بإقامتها في موعدها المحدد له يوليو المقبل، أو تأجيلها لوقت لاحق، وهو ما تحسمه اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماعها اليوم الأربعاء.

وترددت في الساعات الأخيرة أنباء حول إمكانية تأجيل الحدث الكبير لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا وكذلك عدم اكتمال الفرق والمنتخبات المتأهلة للأولمبياد بسبب تعليق النشاط الرياضى في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما راح البعض للحديث عن إمكانية تأجيل الأولمبياد لمدة عام كامل.

وأثار إمكانية تأجيل الأولمبياد لمدة عام تساؤل مهما، وهو هل يحق لرمضان صبحى ورفاقه الذين حققوا حلم التأهل للأولمبياد المشاركة في هذا الحدث الكبير حال تأجيله عامًا حيث ستصل أعمار هذا الفريق إلى 24 عامًا، وهو ما يهدد مشاركتهم وفقا للوائح وفقا لما يراه البعض.

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مصدر باللجنة الأولمبية قال لـ"الخليج 365"، إنه في حالة تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لن يمنع ذلك رمضان صبحى ورفاقه من هذا الجيل من المشاركة في الأولمبياد، وأوضح المصدر أن لوائح الأولمبياد تنص على أن يشارك في البطولة لاعبين مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها، وبالتالي فالأمر مرتبط بتاريخ الميلاد وليس بالسن، وهو ما يمنح هذا الجيل الحق في المشاركة حتى وإن تأجلت عام أو أكثر.

وقال المصدر: "على سبيل المثال، رمضان صبحى حاليًا تخطى سن الـ23 عامًا وأصبح عمره 23 عامًا وشهرين تقريبًا ومع ذلك سيشارك في الأولمبياد لو أقيمت في موعدها في يوليو المقبل فالأمر متعلق بتاريخ الميلاد وليس السن".