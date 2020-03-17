فيروس كورونا يضع زياش في موقف معقد

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حكيم زياش بقميص فرؤيقه السابق أجاكس أمستردام

يري تقرير صحفي أن فيروس كورونا وضع نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في موقف معقد للغاية. فيما لا يعرف بعد مصير أغلب الدوريات الأوروبية، التي توقفت بسبب كورونا.

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن فيروس كورونا، وضع نجم أياكس أمسترادم حكيم زياش في موقف معقد، وأضافت أنه لا يعرف بعد إن كان الدولي المغربي، سيكمل الموسم برفقة فريق العاصمة الهولندية.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي، قد أعلن قبل أسابيع عن تعاقده رسمياً مع حكيم زياش، إذ سينتقل الدولي المغربي إلى فريقه الجديد بداية من الصيف، إلا أن انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية، ربما يؤثر على خطط الكثير من الأندية الأوروبية.

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وأوضحت "ديلي ستار" أن أغلب الدوريات الأوروبية متوقفة الآن بسبب الفيروس، وأضافت أن الاتجاه الراجح في هولندا، هو مواصلة منافسات الدوري بعد التغلب على الفيروس، وذلك عوضاً عن تعليقه بشكل نهائي.

وتابع نفس المصدر أن حكيم زياش، مجبر بموجب عقده مع تشيلسي على الانضمام رسمياً إلى الفريق في الأول من يوليو/تموز المقبل، ما قد يُسبب مشكلة لأياكس أمستردام وتشيلسي أيضاً، وأضافت أن زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس أمستردام بعد الأول من يوليو.

ولفت نفس المصدر أنه لا يعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، وأردف أنه لا يعرف إن كان سيسمح لحكيم زياش باللعب مع تشيلسي، في حال استمرار منافسات الدوري الإنجليزي في الصيف، وذلك لأنه غير مسجل مع الفريق في هذا الموسم.