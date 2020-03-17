الامارات | عاجل.. يوفنتوس يعلن عن ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. يوفنتوس يعلن عن ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري عن ثاني إصابة في الفريق بفيروس كورونا المستجد، ونشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي توتير، وذلك بعد أقل من إسبوع عن أول أصابة للمدافع روغاني، أول الحالات في الفريق.

وقال النادي أن لاعب الفريق بليز ماتويدي، أصيب بفيروس كورونا، وبحسب البيان فإن اللاعب يعيش في عزل منزلي طوعي منذ يوم الأربعاء 11 مارس وستتم متابعة اللاعب وسيتبع هو أيضاً نفس النظام المطبق على جميع اللاعبين وهو حالياً بخير ولا تظهر عليه أي أعراض.