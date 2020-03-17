شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن إصابة الفرنسي ماتويدي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم «الثلاثاء» عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لاعب من بطل «سيري آ» مصاب بفيروس «كوفيد-19» بعد دانييلي روغاني.

وقال يوفنتوس في بيان: خضع بليز ماتويدي لفحوص طبية جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا «كوفيد-19»، مضيفا أن اللاعب، ومنذ الأربعاء 11 مارس، في عزلة منزلية طوعية.

وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض.