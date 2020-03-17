شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستغل توقف النشاط لتأهيل المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم بالنادى المصرى، ارتياحه فى أعقاب قرار تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يوما كإجراء احترازى للسيطرة على وباء كورونا الذى تفشى مؤخرا فى العديد من الدول.

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وأضاف العشرى أن التعليق جاء فى توقيت مناسب تماما فى ظل وجود عدد هائل من المصابين بصفوف الفريق وعلى رأسهم إسلام صلاح وأحمد شوشة وأحمد جمعة والحارسان أحمد مسعود وأحمد بوسكا فى الوقت الذى تماثل فيه إيزى إيميكا لاعب الفريق للشفاء.

ووضع طارق العشرى برنامجا تدريبيا مكثفا للاعبين خلال التوقف للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لجميع العناصر انتظارا لعودة الدورى مرة أخرى، وقرر المدير الفنى خوض عدد من الوديات مع فريق الناشئين بالنادى بجانب فرق الممتاز ب.

من ناحية أخرى، ينتظر الجهاز الفنى للفريق صدور موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بفتح باب القيد للإعارات لمدة 72 ساعة حتى يتمكن النادى من قيد لاعبه شيخ موكورو.