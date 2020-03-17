شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف الدفعة الأخيرة من المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف الدفعة الأخيرة والنهائية من مستحقات جميع لاعبى الفريق الكروى الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكان اللاعبون قد حصلوا على دفعة من مستحقاتهم عقب الاجتماع الذى عقده معهم رئيس النادى، الأحد المنقضى، والذى قرر خلاله صرف الدفعة قبل الأخيرة لهم، مع وعدهم بصرف الدفعة الأخيرة، والذى سيجرى خلال الساعات المقبلة، رغم توقف مسابقة الدورى.

وأعد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، كشفًا بمستحقات جميع اللاعبين من أجل اعتماده وإنهاء جميع إجراءات الصرف حتى لا يكون لأى لاعب مستحقات لدى النادى، فى ظل توفر انتعاش خزينة النادى بالسيولة المالية، خلال الأيام القليلة المنقضية.

من جانبه، قال «مرتضى» إن أزمة السيولة انتهت بلا رجعة، بعد انتهاء إجراءات رفع الحجز عن أموال النادى لدى البنوك، والتى عانى منها النادى خلال الفترة المنقضية بسبب عدم التمكن من تحويل أى مبالغ إلى البنوك، مشددًا على أن الأمر انتهى بلا رجعة.

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وشدد «مرتضى» على أنه قرر صرف الدفعة الأخيرة للاعبين قبل موعد استحقاقها حتى يتسنى للجميع التركيز فى تحقيق هدف وحيد، وهو الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والمشاركة فى مونديال العالم للأندية، ولتكون ثالث بطولة يحصل عليها الفريق خلال الموسم الحالى، بعد السوبر الإفريقى، الذى حصلنا عليه بالفوز على الترجى بالإمارات، والسوبر المحلى الذى فزنا به على حساب الأهلى.

من جانبه، أكد «مرتضى» ثقته الشديدة فى لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز بالبطولة الإفريقية وتجاوزهم الصعوبات التى مرت بالكرة المصرية، والمتمثلة فى إيقاف بطولة الدورى، وشدد على أنه كان من أول المطالبين بإلغاء البطولة للحفاظ على حياة اللاعبين وباقى أفراد المنظومة الرياضية لتفادى تفشِّى الوباء الجديد.

من ناحية أخرى، أعد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، برنامجًا خاصًا ليؤديه اللاعبون فى منازلهم خلال فترة التوقف، ويشتمل على تدريبات لتقوية العضلات ليكون اللاعبون جاهزين لخوض فترة الإعداد والتجهيز الجديدة التى سيخضعون لها عقب انتهاء الإجازة التى منحها لهم خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، بدأ الجهاز الإدارى بالفريق فى إعداد ملخص عن مباريات فريق الرجاء المغربى لعرضه على «كارتيرون»، وفقًا لطلبه لدراسة بطل المغرب جيدًا والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهته فى مباراة الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى ستُقام مطلع مايو المقبل فى المغرب.

وكان «كارتيرون» قد طلب عدم الاكتفاء بمباريات الرجاء فى البطولة الإفريقية فقط، وتجهيز عدد من مبارياته أيضًا فى الدورى المغربى حتى يتسنى للمدير الفنى وجهازه المعاون تكوين فكرة متميزة عن الفريق المغربى قبل مواجهته.