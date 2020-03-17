شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد «شتيجن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن إدارة نادى برشلونة تسعى لتجديد عقد الدولى الألمانى تير شتيجن مع البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وينتهى عقد الدولى الألمانى صاحب الـ27 عامًا مع برشلونة فى يونيو 2022، ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 180 مليون يورو. وقالت الصحيفة، إن إدارة برشلونة عرضت على تير شتيجن راتباً سنوياً قيمته 6.3 مليون يورو لتجديد عقده المنتهى فى يونيو 2022. ويقدم الحارس الألمانى مستويات مميزة مع الفريق الكتالونى خلال المواسم الماضية، وحصل على إشادة من جانب جماهير البارسا التى طالبت بتجديد عقده لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برشلونة كان قد أعلن تجميد النشاط الرياضى بسبب قرار الاتحاد الإسبانى بإيقاف مسابقة الليجا بعد انتشار فيروس «كورونا» المستجد فى العالم خلال الفترة الأخيرة.