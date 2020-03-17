كورونا يضرب ريال مدريد مرة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

اعلن نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ان رئيسه السابق ​لورينزو سانز​ قد اصيب بفيروس كورونا المستجد وهو حاليا في العناية المشددة بسبب كبر سنه ووضعه الصحي الدقيق.



هذه الاصابة هي الثانية في النادي الملكي بعد اصابة اللاعب الاميركي تومبكينز لاعب كرة السلة في النادي.

وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذها النادي الملكي لحماية لاعبيه بالحجر الصحي وايقاف كل النشاطات اتت ضربة كورونا من تاريخ النادي حيث ان سانز عرف برئاسته للفريق الابيض وكان له الفضل برفع اسم الفريق في عدة مناسبات كما ان ابنه ايضا كان لاعبا في الفريق.