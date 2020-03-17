شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يجد بديل ساني في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 وصل ​بايرن ميونيخ​ إلى ​البرازيل​ خلال بحثه عن صفقات بديلة بحال فشل بالتعاقد مع لاعب ​مانشستر سيتي​ ​ليروي ساني​.

Advertisements وذكرت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية، أ النادي البافاري ينوي ضم ​إدواردو غابرييل​، الشهير بـ"بيبي"، من نادي غريميو البرازيلي. ولفتت الصحيفة إلى ان أياكس أمستردام الهولندي دخل على خط منافسة بايرن لضم غابرييل (23 عاما) والذي ينتهي عقده مع ناديه صيف 2022. ويتوقع أن يتقدم الناديان بعروض رسمية مع بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يسعى البايرن لتعزيز هجومه بصفقة جديدة، لا سيما في ظل ضبابية صفقة ساني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يجد بديل ساني في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.