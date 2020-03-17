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زيدان يحدد بديل كاسيميرو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب ​​ الاسباني قد حدد البديل المناسب للبرازيلي ​كاسيميرو​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان يستهدف التعاقد مع نجم وسط نادي رين الفرنسي، ادواردو ​كامافينغا​.

ويرغب النادي الملكي لايجاد بديل لكاسيميرو بأي ثمن، حيث يرى زيزو ان كامافينغا يعد البديل المناسب لنجم السيليساو في المستقبل.

وأوضح مدرب رين جوليان ستيفان، أنه في حال استمر كامافينغا البالغ من العمر 17 عامًا على هذا النحو سيكون له شأن عظيم داخل نادٍ كبير في المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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