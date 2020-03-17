زيدان يحدد بديل كاسيميرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني قد حدد البديل المناسب للبرازيلي ​كاسيميرو​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان يستهدف التعاقد مع نجم وسط نادي رين الفرنسي، ادواردو ​كامافينغا​.

ويرغب النادي الملكي لايجاد بديل لكاسيميرو بأي ثمن، حيث يرى زيزو ان كامافينغا يعد البديل المناسب لنجم السيليساو في المستقبل.

وأوضح مدرب رين جوليان ستيفان، أنه في حال استمر كامافينغا البالغ من العمر 17 عامًا على هذا النحو سيكون له شأن عظيم داخل نادٍ كبير في المستقبل.