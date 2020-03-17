شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يعلن عن اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 اعلن نادي ​يوفنتوس​ الايطالي عن اصابة ثانية بفايروس كورونا في صفوف لاعبيه.

وبحسب النادي الايطالي فان نتائج الفحوصات الطبية التي اجراها الفرنسي ​بليز ماتويدي​ كانت ايجابية ليصبح الاصابة الثانية في صفوف السيدة العجوز. Advertisements وكان المدافع الايطالي روغاني الاصابة الاولى في النادي وفي لاعبي الدرجة الاولى الايطالية. هذا وتشهد ايطاليا اعلى نسبة اصابات حديثا بالفيروس حيث تخطى عدد المصابين ثلاثين الف حالة. كما سجل ايضا اصابات عديد في صفوف اللاعبين نال منها نادي سامبدوريا الحصة الاكبر حيث اعلن النادي اصابة 10 من لاعبيه بالمرض.

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