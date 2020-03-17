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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يدخل السباق لخطف موهبة ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
كشفت شبكة "سبورتس مول" البريطانية، أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع لاعب وسط بريشيا، ساندرو تونالي.
وأوضحت الشبكة، أنّ النادي الكتالوني يريد ضم صاحب الـ19 عامًا، ليكون خليفة نجم الفريق سيرجيو بوسكيتس.
ولفت التقرير إلى أنّ البلاوغرانا لا يمانع تلبية الطلبات المادية لنادي بريشيا، الذي يرغب بالحصول على أكثر من 30 مليون يورو لبيع اللاعب.
وسيواجه برشلونة منافسة من مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين؛ بالإضافة إلى يوفنتوس وإنتر ميلان وكذلك بايرن ميونيخ حيث ترغب جميع هذه الأندية بالظفر بخدمات "بيرلو الجديد".
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