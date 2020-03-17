شكرا لقرائتكم باهر المحمدي ينشر صورة قدمه في مطار المانيا بعد انتهاء رحلته العلاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر باهر المحمدي كابتن الاسماعيلي صورة لقدمه أثناء وجوده في مطار المانيا حيث يستعد لمغادرة المانيا بعد انتهاء رحلته العلاجية هناك ، وعلق قائلا :"شكرا يا الله لانك تعلم ما لا احد يعلمه عني ..الحمد لله "، حيث أكد الخبير الالماني ماير المعالج للاعب أنه لايحتاج لإجراء جراحة وانما يحتاج لجلسات تقوية فقط .

ونشر الموقع الرسمي للاسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدي الي المانيا ، قائلاً :" طالب باهر المحمدى قائد ومدافع الإسماعيلى منذ أيام بالسفر لألمانيا من أجل الإطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمز ق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

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ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكافة المصاريف. وكان المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرا بمسابقة الدورى بعد انقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه اجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى. يأتى ذلك ، فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد. وكان الفريق سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.