شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يمد اجازة لاعبيه يومين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق العشرى المدير الفني لفريق المصري "مد" فترة الراحة للاعبين لمدة يومين إضافيين بحيث يعود الفريق لتدريباته يوم الجمعة المقبل ..كان من المفترض أن تنتهى إجازة لاعبى المصري غدا الأربعاء ، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق البورسعيدى أجرى اتصالات مع طارق العشرى ومجلس إدارة النادى واتخذوا قرارا بمنح اللاعبين راحة إضافية لمدة يومين حتى تتضح الأمور بشأن عودة المسابقة في موعد محدد .

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تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي .

كما شمل القرار غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبناءنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه، وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة .