شكرا لقرائتكم باهر المحمدي يعود من رحلته العلاجية بألمانيا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الأربعاء ، باهر المحمدي كابتن النادي الاسماعيلي من المانيا بعد نهاية رحلته العلاجية وتلقى المحمدي تأكيدات من طبيبه الألماني ماير بعدم حاجته لاي جراحة في الوقت الحالي ، حيث أكد الطبيب الألماني المحمدي عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية حاجته لجلسات تقوية فقط وفي وقت سابق نشر باهر المحمدى صورة له داخل الطائرة المتوجهة لألمانيا على موقع تويتر وعلق قائلا : " يارب أجبر بخاطرى" .

وفى وقت سابق قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق تعرض لتمزق فى أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات ، وتعرض باهر المحمدى للإصابة خلال مباراة الجونة بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء اليوم الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك، وفى نصف النهائى الآخر كان من المقرر أن يلتقى عملاقى الدورى السعودى الشباب واتحاد جدة، لكن المباراة تأجلت هى الأخرى لمنع تفشى الفيروس القاتل. وجاء القرار بعدما أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع المباريات لأجل غير مسمى، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الرياضة السعودية تعليق كل الأنشطة بما فيها كرة القدم بسبب كورونا. وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر" وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.