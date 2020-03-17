شكرا لقرائتكم لاعبو الهلال يتدربون في منازلهم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ينفذ لاعبو الهلال البرنامج البدني التدريبي الذي وضعه الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق، في منازلهم خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على "تويتر" روزنامة التدريبات المفترضة خلال فترة أسبوع تمتد من 18 مارس الحالي وحتى الـ 24 من الشهر ذاته واشتمل برنامج رازافان على تدريبات لياقية فردية يؤديها كل لاعب في منزله أجل المحافظة على لياقتهم.
ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، مع بقاء ثمان جولات على نهاية المسابقة.
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