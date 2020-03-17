شكرا لقرائتكم الأولمبية: طوكيو 2020 ستقام في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم اتخاذ أي قرارات جذرية في هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة تماما بتنظيم الأولمبياد خلال أربعة أشهر رغم تفشي فيروس كورونا عالميا.
وذكرت اللجنة في بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية إنها قد تجري تغييرات على البطولات المؤهلة للأولمبياد لكنها ستمضي قدما بإقامة الألعاب في موعدها بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.
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