شكرا لقرائتكم الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر ايانيك فيريرا مدرب نادي الفتح تعليق التدريبات الخاصة بالفريق حتى إشعار آخر، وذلك وفقا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها السعودية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وأوصى المدير الفني يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم.
وأكد فيريرا على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي واللياقي المتفق عليه مع اللاعبين لحين عودة التدريبات في أقرب فرصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.