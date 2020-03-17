شكرا لقرائتكم الفتح يعلق تدريباته حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر ايانيك فيريرا مدرب نادي الفتح تعليق التدريبات الخاصة بالفريق حتى إشعار آخر، وذلك وفقا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها السعودية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وأوصى المدير الفني يانيك فيريرا اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم.

وأكد فيريرا على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي واللياقي المتفق عليه مع اللاعبين لحين عودة التدريبات في أقرب فرصة.