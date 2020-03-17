شكرا لقرائتكم مدرب الهلال يشيد بجهود السعودية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، بجهود السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن السلطات تقدم العديد من التوصيات من أجل تجنب انتشار الوباء.

وقال لوتشيسكو "51 عاما" في تصريحات نقلتها صحيفة " prosport" الرومانية، يوم الثلاثاء: لقد اتخذت السعودية إجراءات وقائية منذ وقت مبكر، وهنا لا نشعر بالقلق، إذ يتم تقديم التوصيات مع تثقيف الجميع بكيفية تجنب انتقال هذا الفيروس، والوضع تحت السيطرة تماما، والناس هنا يتحلون بالمسؤولية.

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مدرب الهلال في تصريحاته للصحيفة الرومانية

ورأى أن فترة التوقف جاءت بشكل جيد مع لاعبي الهلال، خاصة بعد فترة الضغط الأخيرة، موضحا: تخيل أنه منذ نوفمبر الماضي، وتحديدا منذ نهائي دوري أبطال آسيا، لعبنا بدون توقف تقريبا مباراة في كل 3 إلى 4 أيام.

وأردف: بعد نهائي دوري أبطال آسيا، شارك نصف لاعبي الفريق مع المنتخب الأول في بطولة الخليج، ثم ذهبنا إلى كأس العالم للأندية، وبعدها عدنا لخوض المباريات تلو الأخرى في عدة بطولات.

وحول برنامجه خلال فترة التوقف، ذكر لوتشيسكو: أنا ملتزم بتواجدي في المنزل، أقرأ مختلف أنواع الكتب بالإضافة إلى مقالات كرة القدم، لقد فاتتني العديد من الأشياء في الأشهر الأخيرة، والآن تمكنت من متابعتها.