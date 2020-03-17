شكرا لقرائتكم أهلي جدة يحتفل بمرور 83 عاماً على تأسيسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل أهلي جدة يوم الثلاثاء بمرور 83 عاما على تأسيسه ومشاركته في المنافسات الرياضية. وبث النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قصير تحت عنوان "وعبر الزمان سنمضي معا"، مرفق ببعض من لقطات مباريات الفريق الأول لكرة القدم، سبقه حديث مقتضب للأمير الراحل عبدالله الفيصل، عن النادي ودور الجمهور في مسيرة فريق الكرة. وتأسس النادي الأهلي في 17 مارس 1937، وتوج ببطولة الدوري ثلاث مرات وكأس خام الملك 13 مرة والسوبر السعودي مرة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يحتفل بمرور 83 عاماً على تأسيسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.